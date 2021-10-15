В Башкирии иномарка врезалась в лося: водитель и пассажир погибли

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 15 октября, в Дюртюлинском районе произошла страшная авария, в которой погибли водитель и пассажир иномарки и лось. Подробностями происшествия поделились сотрудники МЧС по Башкирии.

ДТП произошло на шоссе Дюртюли-Нефтекамск. Автомобиль «Рено Логан» столкнулся с лосем и улетел в кювет.

В результате аварии пострадали 58-летний водитель иномарки и 56-летний пассажир. К сожалению, оба скончались еще до приезда сотрудников скорой помощи. Лось, на которого был совершен наезд, также погиб.

Напомним, в минувшую среду, 13 октября, в Учалинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. 31-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 ехал по дороге Белорецк – Миасс в горной местности и сбил находящуюся на проезжей части лошадь.