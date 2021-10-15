В Уфе скончалась женщина, которую облил бензином и поджег собственный муж

Почти месяц врачи боролись за жизнь пострадавшей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе скончалась 45-летняя женщина, которую во время ссоры облил бензином и поджег собственный муж. Несчастную с глубокими ожогами более 70 процентов тела успели довезти до больницы, где она находилась в реанимации ожогового отделения. Однако несмотря на все усилия врачей, пострадавшая скончалась спустя почти месяц.

Все это время ее супруг находился в следственном изоляторе. Изначально ему предъявили обвинение в покушении на убийство, однако, после смерти женщины статью следователи переквалифицировали.

- Изначально мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Однако, в связи со смертью потерпевший, по результатам расследования его действия будут переквалифицированы на оконченное убийство, совершенное с особой жестокостью, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Мужчине переквалифицировали статью, сейчас он находится в СИЗО. Фото: СК по РБ

Напомним, трагедия произошла 17 сентября в СНТ «Дубравушка». Супруги поссорились, после чего муж взял канистру с бензином, облил жену и поджег. На крики несчастной прибежала ее дочь, которая находилась в огороде. Она потушила пламя и вызвала скорую помощь, однако спустя месяц пострадавшая все же скончалась.