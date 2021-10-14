Стоит одеться потеплее! В Башкирии завтра ожидаются заморозки, порывистый ветер и туман

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу 15 октября ожидаются заморозки, сильный ветер и туман. Это следует из прогноза погоды, которым поделились специалисты МЧС по Башкирии.

Завтра в республике прогнозируют переменную облачность, никаких осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем ожидаются порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1, +6°, а местами будет очень холодно – столбики термометров опустятся до 0, -5°. Однако уже днем будет гораздо теплее: воздух прогреется до +13, +18°.

Ночью и утром на отдельных участках республиканских шоссе автомобилистам стоит быть осторожнее. Синоптики прогнозируют туман с видимостью 500-1000 метров.