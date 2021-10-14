В Башкирии в газетных киосках разрешат продавать контрацептивы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии утвердили правила работы киосков и уличных ларьков.

Власти Башкирии приняли правила, по которым в республике будут работать нестационарные торговые объекты – ларьки и небольшие киоски. Так, установленная единожды схема работы объекта будет действовать пять лет, если изменений не потребуют нормы обеспечения горожан торговыми объектами другого типа. Местным властям рекомендуют отдавать не менее 40% торговой площади киоска под реализацию фруктов и овощей.

Все категории киосков поделили на несколько торговых схем – «Хлеб», «Бакалея», «Продукты», «Кафе» и так далее. В большинстве случаев разнообразие товаров внутри схем будет ограниченным. Но есть и исключения.

Например, в объектах торговой схемы «Печать» можно будет печатные издания, календари, карты, игрушки, батарейки и прочую полезную мелочь. Отдельным пунктом в правительстве республики указали «средства профилактики ВИЧ-инфекций (презервативы)».

Ранее мы сообщали о снижении числа газетных киосков в Уфе. На их месте появляются ларьки с шаурмой и другим фаст-фудом.