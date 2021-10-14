В Башкирии к концу октября сформируется новый состав совета по правам человека

Фото: СПЧ при главе РБ

Сегодня, 14 октября, глава Башкирии Радий Хабиров провел итоговое заседание Совета по правам человека. Напомним, этот орган появился осенью 2019 года и, согласно указу руководителя региона, его полномочия истекают. Как пишет «КоммертантЪ-Уфа», в СПЧ при главе Башкирии планируется смена состава – большинство его участников ждет ротация.

Однако Радий Хабиров предложил председателю СПЧ при главе Башкирии Владимиру Барабашу сохранить за собой пост в новом «созыве». Такое же предложение он сделал секретарю Совета Зульфие Гайсиной. О том, какое решение приняли Барабаш и Гайсина – не сообщается.

Во время итогового заседания Радий Хабиров подчеркнул, что новый состав СПЧ должен сформироваться в конце октября 2021 года.