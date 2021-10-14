В больнице №21 Уфы открыли бюст хирургу Венеру Сахаутдинову

В городской клинической больнице №21 Уфы состоялось торжественное открытие бюста хирургу и ученому Венеру Сахаутдинову.

Венер Газизович Сахаутдинов – член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации и БАССР, заслуженный врач Республики Башкортостан, изобретатель СССР, отличник здравоохранения России, депутат Государственного Собрания, ректор Башкирского государственного медицинского института в1982-1989 годах.

Им была создана в республике хирургическая школа, его учениками являются восемь докторов и 40 кандидатов наук. Он – автор более 500 научных работ, включая 10 монографий, 40 изобретений.

На торжественном мероприятии коллеги, ученики и родственники говорили много теплых слов о Венере Газизовиче.

- «Талантливый человек – талантлив во всем!» так говорят в народе о хирурге Сахаутдинове, - сказал главный врач ГКБ №21Г.Уфы Ринат Нагаев. - Родившийся в маленькой деревне Кинзябаево Кугарчинского района Венер Газизович прошел путь от студента до известнейшего в России и за ее пределами профессора и ученого. Венер Газизович являлся членом редакционной коллегии «Энциклопедия Башкортостана» и членом редакционного совета журнала «Здравоохранение Башкортостана». Он также известен как талантливый автор литературных произведений. Его книги, очерки, публицистика произведения «Светя другим, сгораю…», «Моя философия жизни», «БГМУ. Как все начиналось», «Дети Агидели», «Будь счастлив счастьем других» – это воспоминания о коллегах, с которыми учился и работал. Многие монографии Венера Сахаутдинова до сих пор являются настольными книгами современных хирургов.

Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константи н Толкачёв, рассказывая о совместной работе в Госсобрании, отметил, что Венер Сахаутдинов был человеком принципиальным и при подготовке нормативных документов доходил до мельчайших деталей. Заведующий хирургии №1 Тимур Зиганщин подчеркнул, что Венер Газизович до последнего дня работал и торопился передать свои знания и опыт своим молодым коллегам.

Кроме профессиональных качеств Венера Газизовича, все вспоминали его остроумие и тонкое чувство юмора, творческие достижения и человеческие качества.

Выступая перед гостями, главный врач медорганизации Ринат Нагаев подчеркнул, что бюст установлен на средства благотворительного сбора, и поблагодарил всех, кто принимал участие в увековечивании памяти коллеги.