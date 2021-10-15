В Уфе за взятки будут судить старшего мастера УМПО

Фото: Рустем Ахунов

В ближайшее время в Калининском районном суда Уфа рассмотрят дело 30-летнего мастера завода УМПО, которого правоохранительные органы обвиняют в четырех эпизодах вымогательства и получения взяток в крупном размере. Мужчина частично признал свою вину в ходе следствия и вплоть до самого суда находился под стражей.

Как сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии, следователи установили, что с 2017 по 2021 годы старший мастер требовал со своих подчиненных взятки. Несколько человек должны были отдавать ему часть своего заработка якобы за увеличенное количество «заданий по выработке продукции». Самим рабочим за это давали премии, часть которых и требовал передать ему руководитель. Если сотрудник отказывался, то мастер обещал его уволить.

Все это время работники исправно платили взятки старшему мастеру, пока на его след не вышли оперативники МВД по Башкирии. Всего за время такой «деятельности» мужчина получил более 420 тысяч рублей.

В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде по существу.