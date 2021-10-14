В Башкирии полицейские задержали 19-летнего парня, избившего 94-летнюю бабушку

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в Ишимбае сотрудники полиции задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении пожилой соседки. По версии стражей порядка, парень избил свою 94-летнюю соседку. В результате нападения бабушка оказалась в больнице – ее родная дочь вызвала ей скорую помощь.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, в тот день пожилая женщина случайно затопила квартиру буйного соседа – она проживает этажом выше. Тогда 19-летний парень пошел разбираться и стал ее избивать. Затем молодой человек скрылся, прихватив с собой две тысячи рублей, принадлежащих бабушке.

Через какое-то время парня задержали сотрудники уголовного розыска. Как оказалось, он уже был ранее судим за кражу. В ходе допроса он признался в содеянном. Сейчас в отношении него возбуждено новое уголовное дело. Также следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет дана оценка по факту причинения пенсионерке телесных повреждений.