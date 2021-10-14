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Здоровье14 октября 2021 14:16

В «Башавтотрансе» объяснили давки в уфимских автобусах

Ранее жители башкирской столицы пожаловались на большое скопление пассажиров в общественном транспорте
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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В автобусах обязательно ношение маски

В автобусах обязательно ношение маски

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях жители Уфы стали массово жаловаться на давки в автобусах «Башавтотранса», курсирующих по городским маршрутам. Уфимцы негодовали из-за того, что после введения новых антиковидных ограничений горожан перестали пускать в торговые центры без сертификатов о прививках от коронавируса, а в общественном транспорте эти ограничения никак не соблюдались.

Замдиректора ГУП «Башавтотранс» Владимир Хушкин в беседе с корреспондентами UFA1.RU заявил, что водители и кондукторы не в состоянии заставить пассажиров соблюдать все антиковидные ограничения. Мер воздействия у перевозчика нет.

- Мы все [антиковидные] меры соблюдаем: водители и кондукторы в масках, в салоне есть бутылки с антисептиком, пассажиров тоже предупреждают, что необходимо надеть маску. Но слушают не все. Если водители начинают требовать этого, начнется конфликт. От дороги они тоже отвлекаться не могут, - заявил Хушкин в разговоре с UFA1.RU.

Напомним, ранее власти Башкирии ввели новые ограничения на посещение общественных мест.