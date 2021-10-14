Убийцу и насильника из Башкирии спустя 15 лет нашли в другом регионе

Совсем скоро преступника привезут в Башкирию для суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии убийца и насильник, жестоко расправившийся с молоденькой девушкой, спустя 15 лет предстанет перед судом. Все произошло еще в далеком 2006 году в Белокатайском районе Башкирии. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», 17-летний уроженец Баймакского района автостопом колесил по Башкирии, промышляя кражами. В тот вечер он приметил молодую девушку, возвращавшуюся через лес с осеннего бала. Он затащил ее вглубь леса, изнасиловал, а потом избил до смерти, а удостоверившись, что жертва не дышит, спрятал ее тело в овраге, припорошил землей и листьями, а сам поспешил скрыться.

Установить личность преступника удалось только в 2018 году, но выяснить его местонахождение получилось лишь недавно, все это время он находился в международном розыске.

Как сообщили в «МВД Медиа», душегуб все это время находился в Сургуте, ранее уже был судим за кражу, а также разыскивался приставами за уклонение от алиментов. Сейчас мужчина уже задержан и находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время его этапируют в Башкирию, где он предстанет перед судом.