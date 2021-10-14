Власти Башкирии рассказали, почему ввели новые антиковидные ограничения

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В прямом эфире в социальных сетях телеканала БСТ сегодня, 14 октября, главный санитарный врач Башкирии Анна Казак рассказала, почему власти региона решили ввести дополнительные антиковидные ограничения. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, изменения в указ Радия Хабирова о режиме повышенной готовности к ЧС было решено внести после того, как в республике ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

- Если в начале вакцинации у нас были прекрасные темпы, то в последние две недели они снизились. А цифры заболеваемости у нас, к сожалению, увеличились. Увеличилась не только заболеваемость, но и темпы прироста по летальным случаям. И кончено, вот эти ножницы, когда вакцинация снижается, а уровень заболеваемости растет, это вынуждает государственные органы выпускать такого рода документ (о новых антиковидных ограничениях - Ред.), - заявила Анна Казак.