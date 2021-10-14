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Здоровье14 октября 2021 13:19

Власти Башкирии назвали дату, когда начнут штрафовать организации за не привитых от коронавируса сотрудников

Об это заявила главный санитарный врач республики Анна Казак
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Сегодня, 14 октября, в прямом эфире в социальных сетях телеканала БСТ на острые вопросы по обязательной вакцинации отвечала главный санитарный врач Башкирии Анна Казак. Он заявила, что все работодатели региона, входящие в ранее опубликованный специальный перечень, обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса. По ее словам, существует «льготный» период, по которому у организаций есть время привить всех работников – 18 ноября.

- До 18 ноября работодатели обязаны вакцинировать сотрудников. 18 декабря вступают нормы контроля за этим постановлением, а это значит, что в случае не выполнения постановления будет налагаться административный штраф, - заявила руководитель Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак.

Также главный санитарный врач Башкирии подчеркнула, что с 18 декабря работодатель сможет отстранить от работы не привитого сотрудника без сохранения зарплаты. Речь идет только о тех, кто не привился от коронавируса, либо не имеет медотвода или справки о перенесенном заболевании.