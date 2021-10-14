Жителям Башкирии в прямом эфире расскажут об обязательной вакцинации от коронавируса

Некоторые категории жителей Башкирии подлежат обязательной вакцинации от коронавируса

Сегодня, 14 октября, в 15:00 в социальных сетях телеканала БСТ начнется трансляция брифинга, посвященного обязательной вакцинации от коронавируса. На вопросы зрителей в прямом эфире будут отвечать представители Минздрава и Роспотребнадзора по Башкирии. Напомним, ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию для нескольких категорий граждан. С полным списком лиц, подпадающим под эти меры можно ознакомиться здесь.

В прямом эфире в социальных сетях телеканала БСТ выступит главный санитарный врач Анна Казак. Она расскажет о том, что будет, если постановление ведомства об обязательной вакцинации некоторых жителей Башкирии не будет исполняться. Присоединиться к просмотру трансляции можно по ссылке.