В Башкирии в сельской церкви внезапно вспыхнул пожар

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 14 октября, в деревне Шушнур Краснокамского района Башкирии загорелась молельная комната в местной церкви. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 10:50. Звонивший заявил, что горит храм Екатерины Великомученицы на улице Советская, 2.

Прибывшие на место пожара сотрудники экстренных служб обнаружили, что горит молельная комната площадью около 25 квадратных метров. Огнем оказались повреждены стены, потолок и церковная утварь. К счастью, во время пожара никто из прихожан и священнослужителей не пострадал. Сейчас причины возгорания выясняют специалисты – на месте работает дознаватель МЧС.