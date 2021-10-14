В Минздраве рассказали о нехватке кислорода в ковид-госпитале в Уфе

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Накануне жительница Уфы Флюра Хусниярова пожаловалась на странице глава Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях на нехватку кислорода в ковид-госпитале при 22-й больнице. Женщина утверждала, что лежащим там больным сократили подачу кислорода. В Минздраве республики эту информацию подтвердили и объяснили, почему это произошло. Ответ был опубликован сотрудниками Центра управления республикой.

- в отделениях идет дробная подача кислорода в связи недопоставкой кислорода. Поставка кислорода на сегодня уменьшена. Дополнительно в отделениях розданы концентраторы кислорода, в реанимации подача кислорода осуществляется в полном объеме, - отметили представители Минздрава Башкирии.

Также в министерстве здравоохранения республики подчеркнули, что подачу кислорода в отделениях госпиталя должны возобновить к 21:00 еще 13 октября. На данный момент ситуация благополучно разрешена. Причиной сокращения подачи кислорода в Минздраве объяснили тем, что поставщик отгрузил не полный объем.