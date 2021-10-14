В Башкирии на горной дороге водитель легковушки сбил лошадь и погиб

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшую среду, 13 октября, в Учалинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. По данным ГИБДД по Башкирии, 31-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 ехал по дороге Белорецк – Миасс в горной местности и сбил находящуюся на проезжей части лошадь. В результате столкновения животное погибло, а автомобиль вылетел в кювет.

Как сообщают в пресс-службе дорожной полиции, в результате аварии водитель отечественной легковушки скончался до приезда скорой помощи. Сейчас в причинах и обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники ГИБДД по Башкирии. Разыскивается также хозяин лошади, которая в тот вечер оказалась на дороге без присмотра.