В Уфе скончался один из пассажиров «Тойоты Камри», влетевшей в светофор на огромной скорости

Фото: соцсети

В Уфе скончался один из участников жуткой аварии, произошедшей накануне утром на улице Революционной. Как сообщили во время брифинга в Центре управления республикой, 28-летний пассажир «Тойоты Камри», уроженец Ишимбайского района, от полученных травм все же скончался в больнице, не приходя в сознание. За жизнь еще одной 24-летней пассажирки из Давлекановского района продолжают бороться врачи.

Напомним, на улице Революционной иномарка «Тойота Камри» на огромной скорости влетела сначала в светофор, потом в электроопору, из-за чего автомобиль буквально разорвало на 2 половины. Пострадали все, кто находился в машине – их увезли в больницу. Водитель «Камри» - 24-летний Ильгиз Б. от медосвидетельствования оказался, позже выяснилось, что парень был сильно пьян и из-за этого потерял управление.

Сам Ильгиз от каких-либо комментариев пока отказывается. Фото: соцсети

Впрочем, друзья водителя сразу же выдвинули версию – в аварии виноваты совсем другие люди. По их версии, озвученной в соцсетях, «Камри» протаранил таинственный «Мерседес» с блатными номерами, а сотрудники ГИБДД быстро его убрали. Впрочем, никто из комментаторов в эту версию не поверил, посоветовав водителю в следующий раз просто не пить за рулем.