В Башкирии на три месяца остановили работу громкого холодильника в пивнушке

Фото: пресс-служба ФССП по Башкирии

Накануне в Ишимбае, на улице Губкина, судебные приставы нагрянули в популярное у местных жителей заведение с разливными напитками чтобы… остановить на три месяца работу холодильника. Решение остановить работу агрегата чуть раньше принял суд. Как сообщили в пресс-службе ФССП по Башкирии, пивной магазин расположен на первом этаже обычной пятиэтажки и внутри «злачного» места очень громко работал холодильник. Жильцы верхних этажей обратились в суд с жалобами на невыносимый шум.

После того, как местные жители ополчились на пивнушку, туда с проверкой нагрянули сотрудники Роспотребнадзора с внеплановой проверкой. В итоге, проверка подтвердила – уровень шума от холодильного агрегата мешает жильцам дома. Хозяина заведения привлекли к административной ответственности, а само заведение закрыли на 90 суток. За это время владелец должен устранить нарушения. А пока сотрудники ФССП по Башкирии прибыли исполнить решение суда – холодильный агрегат был отключен и опечатан.