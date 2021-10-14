Проблема в самолете: почему парашютисты из Башкирии поехали прыгать в Мензелинск

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Руководитель федерации парашютного спорта Башкирии Гайрат Манаев объяснил, почему спортсмены-парашютисты ездят в соседний Татарстан.

Гайрат Манаев побывал в эфире телепрограммы «Всей Уфы» и «Комсомольской Правды». Функционер ответил на вопрос, почему парашютисты отправляются на прыжки в соседний Татарстан, вместо того, чтобы заниматься экстремальным спортом в Башкирии.

- Там есть высотный самолет (может подниматься на высоту до 4 километров – Ред.) В «Первушино» (аэродром рядом с Уфой – Ред.) был самолет Ан-2, но у него вышел ресурс. Обновить технику для прыжков с парашютом сейчас возможности нет, - сказал Манаев.

Также президент федерации отметил, что хорошие специалисты и инструктора есть в Кумертау. Но там также нет авиационной техники, пригодной для прыжков с парашютом.