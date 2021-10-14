«И собака, и блоха поет»: Гульназ Асаева думает бросить музыку из-за обесценивания артистов

В пандемию Гульназ начала заниматься сетевым бизнесом, когда отменили все концерты.

На днях Гульназ Асаева в своем Инстаграм сделала важное заявление – певице не хочется петь, и она всерьез задумалась бросить музыку и сцену. И все из-за того, что девушка считает, что труд артиста в современном мире сильно обесценился, теперь может петь любой, даже не имея таланта.

- Все это стало как-то слишком просто, что ли. Не могу объяснить. И собака, и блоха поет. Учился ты или не учился, есть у тебя диплом, чтобы выйти на сцену, или нет. Люди поют то, что хотят петь, надевают то, что хотят надеть. Никакой культуры нет, поэтому все это так обесценивается, - сказала певица в прямом эфире.

Отметим, что в пандемию Гульназ начала заниматься сетевым бизнесом, когда отменили все концерты. Сейчас это дело ей приносит хороший доход, и, быть может поэтому, она решила забросить карьеру певицы.