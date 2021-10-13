«Снова джинсы на картонке мерить будем»: в Башкирии устроили торговлю на улице из-за антиковидных ограничений

Автор публикации в соцсети отмечает, что в торговый центр без справки о прививке никого не впускают, а вот на улице ты можешь приобрести, что угодно и без «бумажки».

12 октября в Салавате возле торгового центра «Гостиный двор» устроили торговлю – на улице продавали одежду, ковры, постельное белье, полотенца. На мини-рынке у входа в торговый дом можно найти все, что нужно.

- Ну вот, снова джинсы на картонке мерить будем, - иронично шутят местные жители.

Автор публикации в соцсети отмечает, что в торговый центр без справки о прививке никого не впускают, а вот на улице ты можешь приобрести, что угодно и без «бумажки».

- Бери, бери, скидку сделаю. Качество турецкое, сносу не будет. Моя дочка три года уже ходит. Хотела себе оставить, ну ладно, продам тебе, - вспоминают рынки двухтысячных местные жители.

Отметим, что в торговые центры действительно больше не впускают без справки о прививке против ковида. Ограничения вступили в силу 12 октября. Теперь на входе охраннику нужно показать код о том, что вы привиты, либо справку, что перенесли коронавирус в течение шести месяцев или же отрицательный ПЦР-тест.