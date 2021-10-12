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Здоровье12 октября 2021 20:06

Десятки людей не смогли уехать из Уфы из-за новых антиковидных ограничений

Кассиры разворачивали их на кассе из-за отсутствия справки о вакцинации
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Эти документы у пассажира проверяются дважды – при покупке билета и непосредственно перед посадкой.

Эти документы у пассажира проверяются дважды – при покупке билета и непосредственно перед посадкой.

Сегодня, 12 октября, жизнь жителей Башкирии изменилась на до и после – в силу вступили новые антиковидные правила. Людей не впускали в торговые центры и даже в некоторые продуктовые из-за отсутствия справки о вакцинации против коронавируса.

А десятки людей попросту не смогли уехать из Уфы – домой и по работе.

В Минтрансе рассказали, что кассиры на автовокзале не продавали билеты тем, кто не сделал прививку от коронавируса. Теперь продажа междугородних билетов будет осуществляться только при наличии сертификата о вакцинации/справки о перенесенном коронавирусе в течение полугода/справки об отрицательном результате исследования на ковид, которая действует трое суток.

Причем эти документы у пассажира проверяются дважды – при покупке билета и непосредственно перед посадкой.