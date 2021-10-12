В Минздраве заявили, что у жителей Башкирии нет выбора, какой вакциной им прививаться

Заранее узнать, в какой поликлинике есть та или иная вакцина - не получится Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время сегодняшнего брифинга в региональном Минздраве заявили, что у жителей Башкирии нет выбора, какой вакциной им прививаться от коронавируса. Этот выбор за них сделает врач, поскольку к каждой вакцине существует ряд показаний и противопоказаний, и только медики могут выбрать нужную вакцину, чтобы избежать возможных побочных эффектов. Таким образом выбирать можно только тот препарат, который можно купить в аптеке, - например, от гриппа. А вот антиковидная вакцина поставляется за счет бюджета, поэтому ее выбирать нельзя.

Как уточнила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова, ведомство специально не публикует данные о наличии той или иной вакцины в поликлинике или мобильном пункте. Это позволяет избежать перемещений пациентов и препаратов из одной точки в другую.