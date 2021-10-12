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Здоровье12 октября 2021 16:42

В Башкирии начнут вакцинировать подростков от коронавируса

На следующей неделе в республику поступит партия вакцин для детей от 12 до 17 лет
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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По словам врачей, дети теперь тоже очень уязвимы перед вирусом

По словам врачей, дети теперь тоже очень уязвимы перед вирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии начнут вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Евгений Кустов на очередном брифинге.

- Как только вакцина поступит в регион, мы сообщим об этом дополнительно, - уточнил чиновник.

При этом в региональном Минздраве отметили, что в последнее время в Башкирии наблюдается резкий рост заболеваемости среди детей. Коронавирусом заболевают даже новорожденные, поэтому на базе 17-й больнице был открыт ковид-госпиталь для самых маленьких пациентов. В большинстве случаев заболевание у детей протекает легко, но встречаются и случаи тяжелых осложнений, особенно на фоне хронических заболеваний.