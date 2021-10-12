Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в Башкирии

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Сегодня, 12 октября, в Москве прошло заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России. Во время доклада министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил обеспокоенность ситуацией с распространением COVID-19 в некоторых регионах. В число «неблагополучных» попала, в том числе, Башкирия.

- Ситуация значительно отличается от субъекта к субъекту. Наиболее тревожную ситуацию мы видим в Приволжье: Оренбуржье, Татарстан, Башкирия, - цитирует Михаила Мурашко «Интерфакс».

Напомним, ранее проблемы высокого уровня заболеваемости коронавирусом в Башкирии признал и глава региона Радий Хабиров. Он заявил, что на днях состоится очередное заседание оперативного штаба по борьбе с инфекцией.