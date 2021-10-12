Молодой уфимец захотел вызвать к себе жрицу любви, но попал в ловушку

Сейчас мошенников разыскивают полицийские Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях в полицию обратился 27-летний местный житель с жалобой, что его жесткого развели на деньги. Как рассказал полицейским обманутый парень, он решил воспользоваться услугами девушки по вызову. Найдя в интернете сайт с подобными услугами, он сделал заказ, но получил уведомление, что необходимо перевести деньги сразу. Предвкушая приятный вечер, уфимец перевел на указанные реквизиты 18 тысяч рублей и стал ожидать гостью, но никто к нему так и не приехал. Поняв, что он стал жертвой мошенников, парень обратился в полицию, где возбудили уголовное дело.

Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранительные органы, а сам парень надолго усвоил, что в интернете искать любовь опасно.