В Башкирии ожидается потепление до +16 градусов

Бабье лето в этом году слегка запоздало Фото: Евгения ГУСЕВА

Как только жители Башкирии смирились с тем, что теплых деньков в этом году больше не предвидится, погода вновь преподнесла сюрприз. К счастью – приятный, судя по прогнозу синоптиков в ближайшие пару дней в республике ожидается солнечная и теплая погода. Ночью температура воздуха не опустится ниже +3 градусов, а днем столбики термометров и вовсе покажут +16. Самое настоящее бабье лето! Единственное, что может омрачить картину, это ветер с порывами до 9-12 метров в секунду.

Такая теплая и сухая погода продержится в республике примерно до конца недели, после чего в Башкирию снова вернутся холода и, возможно, выпадет снег с дождем.