«Салават Юлаев» объявил, что не пустит на арену непривитых зрителей без справки о перенесенном ковиде

В руководстве «Салавата Юлаева» напомнили болельщикам о том, что на «Уфа-Арену» не пустят зрителей без сертификата о вакцинации или без справки о перенесенном коронавирусе.

В Башкирии продолжают действовать меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Так, на «зеленое дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» смогут попасть только болельщики с сертификатами о прививке или о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Об этом зрителям напомнили в соцсетях команды за 6 часов до матча.

Также в клубе попросили болельщиков с пониманием отнестись к возможным неудобствам во время прохождения контроля на входе. Из-за этого зрителям советуют приходить на матч заранее.