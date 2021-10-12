Заказчика убийства топ-менеджера УМПО обязали выплатить 7 млн рублей

На Яшина напали прямо на подземной парковке. Фото: СК по РБ

Заказчика убийства заместителя коммерческого директора ОДК-УМПО обязали выплатить 7 млн рублей – деньги получат мать, супруга и дочери Юрия Яшина в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Башкирии, судебным приставам удалось выяснить, что в собственности осужденного числятся 4 нежилых помещения, иномарка «Лексус», снегоход «Скандик», а также средства на расчетных счетах. На все движимое и недвижимое имущество приставы наложили запрет: так что не продать, ни переоформить его было уже невозможно.

- Перспектива ареста имущества, изъятие и его принудительная реализация сподвигли должника принять меры к исполнению судебного решения о выплате денежных средств в пользу потерпевших, - уточнили в ведомстве, добавив, что в итоге через адвоката долг все же полностью был погашен. Все деньги в размере 7 млн рублей были переданы близким убитого в счет морального ущерба.

Напомним, эта громкая история произошла в июле 2018 года, когда на подземной парковке на заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина напали трое мужчин, избили его, вывезли под Сафроновский мост, где задушили пластиковыми стяжками и спрятали тело. Позже выяснилось, что заказал убийство Яшина его непосредственный начальник. Мотивом преступления стала некая «компрометирующая информация», которой обладал Яшин. В итоге заказчик и исполнитель получили сроки от 8 до 17 лет в колонии строгого режима с выплатой моральной компенсации.