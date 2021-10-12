В Уфе грузовой поезд сбил мужчину, переходившего через пути в неположенном месте

Машинист попытался применить экстренное торможение, но было поздно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, в ночь на 12 октября, в Уфе, на Сафроновском переезде грузовой поезд сбил мужчину, который переходил ж/д пути в неустановленном месте. Машинист подавал сигналы и пытался затормозить, но столкновения не удалось избежать. К счастью, мужчина выжил, как сообщили в Госкомитете ЧС по Башкирии, его с многочисленными травмами доставили в больницу. Личность пострадавшего сейчас устанавливается.

Напомним, похожий случай произошел в Башкирии 7 октября на станции Аксаково Белебеевского района. Парочка местных жителей решила сократить дорогу и перебежать через рельсы прямо перед идущим грузовым поездом. В итоге мужчина погиб на месте, его спутница получила серьезные травмы и сейчас находится в реанимации.