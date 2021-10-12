Спасатели помогли влюбленной парочке из Башкирии, заблудившейся в горах

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Накануне вечером в службу спасения поступило сообщение, что в районе Синих скал рядом с селом Абзаково потерялись туристы. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета ЧС по Башкирии, влюбленная парочка из Баймака решила полюбоваться чудесными видами, открывающимися с вершины скалы, но уже на обратном пути сошли с тропы и не смогли вернуться к своему автомобилю. К счастью, им удалось по мобильному дозвониться до спасателей, объяснить им свое местонахождение. Очень быстро туристов обнаружили и помогли им спуститься вниз. К счастью, никто из не пострадал, и молодые люди смогли дальше продолжить свой путь.

Напомним, похожий случай произошел в 2019 году, когда в Малиновых горах заблудились 4 молодые девушки. Туристки также сбились с тропы, и смогли вернуться обратно только при помощи спасателей.