Жительницу Башкирии зарезали прямо во дворе дома

Гражданин Таджикистана зарезал свою бывшую прямо во дворе дома в Башкирии.

В Учалинском районном суде сообщили, что конфликт между гражданином СНГ и жительницей Башкирии начался на почве ревности. По всей видимости, мужчину не устраивало поведение его бывшей сожительницы.

Драма разыгралась прямо во дворе одного из частных домов в Учалинском районе республики. Озлобленный мужчина забежал в дом, схватил кухонный нож и не менее восьми раз ударил подругу. Несчастная скончалась по дороге в больницу. Убийцу задержали.

В суде гражданин Узбекистана свою вину признал полностью, но потом от своих слов отказался. В итоге его признали виновным в убийстве и осудили на 9 лет и 4 месяца заключения в колонии строгого режима.