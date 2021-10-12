Стало известно, для чего в Башкирию прибыл Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 12 октября, в Башкирию с официальным визитом прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики. Вместе с председателем совета директоров АО «Вертолеты России» Анатолием Сердюковым они посетят предприятия авиационной промышленности. Почетных гостей в уфимском аэропорту встретил Радий Хабиров.

Как отметили в пресс-службе главы Башкирии, в программе официального визита Минниханова и Сердюкова – посещение производственно-учебного центра на УМПО и поездка на Кумертауское авиационное предприятие. Здесь же, в Башкирии, пройдет выездное заседание совета директоров холдинга «Вертолеты России», в котором примут участие гости.