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Политика12 октября 2021 8:47

Стало известно, для чего в Башкирию прибыл Рустам Минниханов

Президент соседнего Татарстана прибыл в республику с официальным визитом
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 12 октября, в Башкирию с официальным визитом прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики. Вместе с председателем совета директоров АО «Вертолеты России» Анатолием Сердюковым они посетят предприятия авиационной промышленности. Почетных гостей в уфимском аэропорту встретил Радий Хабиров.

Как отметили в пресс-службе главы Башкирии, в программе официального визита Минниханова и Сердюкова – посещение производственно-учебного центра на УМПО и поездка на Кумертауское авиационное предприятие. Здесь же, в Башкирии, пройдет выездное заседание совета директоров холдинга «Вертолеты России», в котором примут участие гости.