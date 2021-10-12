В Минздраве Башкирии рассказали, в каком возрасте чаще всего заболевают ковидом

Чаще всего ковид выявляют у людей активного возраста Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минздраве Башкирии озвучили статистику по заболеваемости коронавирусом по возрастам. Так наибольшее число заболевших (около 40 процентов) составляют жители республики в возрасте от 26 до 50 лет. На втором месте оказалась возрастная группа от 51 до 60 лет, на третьем – люди старше 61 года, это более 19 процентов. Примерно 10 процентов от общего числа заболевших – это дети и подростки от 0 до 17 лет, еще 5 процентов – молодежь от 18 до 25 лет.

При этом в Минздраве отмечают, что наиболее тяжелое течение болезни, а также высокая смертность наблюдается именно среди пожилого населения. Именно по этой причине власти Башкирии приняли решение о введении обязательной самоизоляции среди лиц старше 65 лет, при этом ограничения будут касаться только невакцинированных граждан.