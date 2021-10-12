В Башкирии на шоссе разбились водитель иномарки и его 21-летняя пассажирка

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 11 октября, в Чишминском районе Башкирии. Деталями произошедшего поделились сотрудники пресс-центра ГИБДД по Башкирии.

ДТП случилось на дороге Кара-Якупово-Петряево. Как предполагают сотрудники дорожной полиции, 20-летний водитель «Kia Rio» по какой-то причине не смог справиться с управлением. В итоге автомобиль вылетел и опрокинулся.

К счастью, в аварии никто не погиб, однако водитель и его 21-летняя пассажирка сильно пострадали, их госпитализировали. Также сотрудники дорожной полиции сообщили о том, что будет проведено химико-токсикологическое исследование, в ходе которого будут изучены анализы водителя «Kia». Специалисты выяснят, был ли он трезв в момент произошедшего.

В настоящее время по случившемуся ведется разбирательство, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.