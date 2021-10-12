Радий Хабиров о ситуации с коронавирусом в Башкирии: «Мы находимся на одной из самых тяжелых фаз течения пандемии»

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров вновь выразил обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом. Он поручил контрольному управлению своей администрации проверить, как исполняются ограничения, введенные накануне после заседания оперативного штаба. Напомним, власти ограничили все массовые мероприятия и ввели «пропускной режим» в торговых центрах и других общественных местах: теперь туда нельзя попасть без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном ковиде.

Также глава региона обратился к министру здравоохранения Башкирии Максиму Забелину с просьбой держать запас коек в ковидных госпиталях.

- Мы находимся на одной из самых тяжелых фаз течения пандемии. Просто, спокойно выдержать надо. С одной стороны, подчеркиваю, вакцинация. Сегодня вечером мне доложите, какие темпы вакцинации. Если мы будем чувствовать необходимость увеличить пункты вакцинации, будем думать, что с этим делать, - заявил Радий Хабиров.