Радий Хабиров отчитал министра ЖКХ за доклад по озеленению республики

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Радий Хабиров раскритиковал доклад министра ЖКХ республики Алана Марзаева по итогам республиканского экологического проекта «Зеленая Башкирия». По словам Хабирова, в докладе было много сказано о том, как много деревьев-крупномеров было высажено, когда основное внимание нужно было уделить именно поливу. Мол, деревья-то посадили, а вот поливать их никто не удосужился, из-за чего многие засохли и погибли.

- Задание мое вы не выполнили, опять двойку получили. Каждый глава муниципалитета должен получить прямое задание. Потом вы должны со всех это задание собрать с пониманием: какая это аллея будет, в каких дворах, сколько деревьев будет посажено. Вот этого хаоса, когда мы втыкали деревья, где ни попадя, а потом перестали поливать, а они погибают – чтобы этого не было больше. Ну не прижились некоторые деревья, значит, надо их оперативно менять, - заявил Хабиров.