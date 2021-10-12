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Политика12 октября 2021 6:20

Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в районных администрациях Башкирии

В команде главы региона произошли кадровые изменения
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 12 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в органах власти. Накануне сразу в нескольких районах республики сменились главы администраций. Так, в отставку ушел глава Аургазинского района. На его место пока назначен и.о. Арслан Шагаретдинов. Покинувший пост Зуфар Идрисов «остается в команде», подчеркнул Хабиров.

- Временное исполнение обязанностей главы района Буздякского возложено на Игдиева Ильнура Вильмеровича. Ранее он работал заместителем главы Аскинского района. Сам он родом из Буздяка. Я полагаю, что у него все получится. Вам тоже удачи, - напутствовал нового главу района Радий Хабиров.

Также глава региона официально объявил об отставке мэра Стерлитамака Владимира Куликова. На данный момент исполняющим обязанности городской администрации назначен Рустем Газизов, который до этого занимал пост вице-мэра Уфы.