В Московском метро запустили поезд, посвященный Уфе

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В Москве запустили поезд метро, внешний вид которого посвящен 450-летию Уфе.

Старт необычному составу дали прямо из Уфы – с торжественного приема главы Башкирии, посвященного Дню республики.

В пресс-службе Радий Хабирова сообщили, что жители Башкирии оказали серьезную помощь в строительстве московской подземки. Например, из одного Краснокамского района республики прибыл отряд в пять тысяч человек. Каждый 15-ый работник на строительстве первой очереди московского метро приехал из Башкирии.

Состав из 10 вагонов метров покрасили в красный цвет и украсили общеизвестными символами республики и Уфы – фотографией памятника Салавату Юлаеву и башкирским орнаментом. Внутри вагонов установлены таблички с интересной информацией о регионе. Необычный поезд будет курсировать по Сокольнической линии столичного метро.