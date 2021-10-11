Стало известно, когда можно улететь из Уфы в Казахстан прямым рейсом

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Министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов сообщил, что прямые авиарейсы из Уфы в Нур-Султан запустят в начале 2022 года.

11 октября в Уфу прибыла официальная делегация из Казахстана. Власти Башкирии провели с гостями несколько встреч, на которых обсуждали возможности дальнейшего сотрудничества.

В частности, министр экономического развития республики озвучил информацию о совместных проектах в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Также Муратов рассказал, что уже через пару месяцев жители Башкирии смогут прямыми рейсами вылетать из уфимского аэропорта в Нур-Султан. По словам министра, возможность появится уже в начале нового 2022 года.