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Общество11 октября 2021 15:29

В Башкирии устроили давку во время розыгрыша машины в разгар пандемии ковида

Случай произошел в Нефтекамске
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: Neftekamsk NEWS

Фото: Neftekamsk NEWS

Жители Нефтекамска устроили давку, желая выиграть автомобиль.

Один из магазинов Нефтекамска решил устроить стимулирующую акцию в День Башкирии. Для того, чтобы поучаствовать в лотерее нужно было совершить покупку в магазине на протяжении нескольких прошлых месяцев. 11 октября организаторы случайным образом выбрали победителя – ему вручили ключи от новенькой «Лады».

Примечательно, что организаторы допустили такое скопление участников лотереи в день, когда по всей Башкирии в срочном порядке отменяли абсолютно все массовые мероприятия. Например, в столице решили не проводить праздничный салют.

Похожий конкурс магазин проводил и в прошлом году.