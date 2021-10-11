Фото: Neftekamsk NEWS

Жители Нефтекамска устроили давку, желая выиграть автомобиль.

Один из магазинов Нефтекамска решил устроить стимулирующую акцию в День Башкирии. Для того, чтобы поучаствовать в лотерее нужно было совершить покупку в магазине на протяжении нескольких прошлых месяцев. 11 октября организаторы случайным образом выбрали победителя – ему вручили ключи от новенькой «Лады».

Примечательно, что организаторы допустили такое скопление участников лотереи в день, когда по всей Башкирии в срочном порядке отменяли абсолютно все массовые мероприятия. Например, в столице решили не проводить праздничный салют.

Похожий конкурс магазин проводил и в прошлом году.