Фото: Neftekamsk NEWS
Жители Нефтекамска устроили давку, желая выиграть автомобиль.
Один из магазинов Нефтекамска решил устроить стимулирующую акцию в День Башкирии. Для того, чтобы поучаствовать в лотерее нужно было совершить покупку в магазине на протяжении нескольких прошлых месяцев. 11 октября организаторы случайным образом выбрали победителя – ему вручили ключи от новенькой «Лады».
Примечательно, что организаторы допустили такое скопление участников лотереи в день, когда по всей Башкирии в срочном порядке отменяли абсолютно все массовые мероприятия. Например, в столице решили не проводить праздничный салют.
Похожий конкурс магазин проводил и в прошлом году.