В Башкирии только за сутки выявили 610 новых случаев коронавируса

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В Башкирии за сутки выявили 610 пациентов, больных коронавирусом.

Ситуация с ковидом на территории Башкирии остается напряженной. По данным Минздрава региона, за последние 24 часа в лабораториях республики медики выявили 610 случаев ковида. Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 72 879 человек.

К сожалению, число умерших от ковида в Башкирии также остается высоким. Медики зарегистрировали 35 случаев смерти из-за коронавируса.

Также врачи сообщили, что за 24 часа первую часть прививки от ковида получили 2 540 человек. Вторым компонентом вакцинировались 1 547 человек.