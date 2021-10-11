В Уфе вручили паспорт женщине, которая провела 30 лет в Туркменистане против своей воли

11 октября в Уфе вручили паспорт 50-летней женщине, которая 30 лет провела против своей воли в Туркменистане.

По данным пресс-службы МВД республики, история началась с того, что 20-летняя Гульбина Гильванова в 1991 году уехала знакомиться с родителями жениха в Туркменистан. Через некоторое время она перестала выходить на связь с близкими. Так продолжалось целых 30 лет – все это время женщина, фактически, была в плену и не могла вернуться на Родину. В 2021 году ей удалось связаться с близкими, которые оперативно помогли ей вернуться в Башкирию.

В День Башкирии в МВД республики торжественно вручили Гульбине паспорт гражданки России – полицейские учли, что в 1991 и 1992 годах она не могла самостоятельно выбрать постоянное место жительство на территории России.

Сейчас женщина живет с сестрой и привыкает к новой стране.