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Происшествия11 октября 2021 12:44

Спирт, которым отравились 34 человека в Оренбургской области, купили в Уфе

Из сырья должны были производить жидкость для защиты от коррозии
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Технический спирт, которым насмерть отравились 34 человека в Оренбургской области, купили в Уфе.

По данным портала «Мвдмедиа», опасная жидкость представляла собой технический спирт, который используют для производства средств защиты от коррозии. Разумеется, что в качестве напитка такое вещество употреблять нельзя.

Желая заработать, недобросовестные граждане приобрели такой технический спирт у одной из уфимских компаний и привезли в Оренбургскую область. Опасную жидкость начали продавать под видом дешевого алкоголя. По последним данным, число насмерть отравившихся суррогатом выросло до 34 человек.

Стражи порядка уже задержали десять человек, которые могут быть причастны к продаже опасного спирта.