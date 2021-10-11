«Спасибо, сын!»: в сети появилось видео с «секретной» свадьбы Моргенштерна в Уфе

Фото: https://www.instagram.com/marina_morgenshtern/

Рэпер Моргенштерн провел еще одну свадьбу, на этот раз уже для своей бабушки в Уфе.

Недавняя свадьба скандального рэпера стало одним из самых вычурных событий светской жизни Москвы. Музыкант устроил настоящее шоу с выкупом невесты, поездкой на старой «Daewoo» и Ксенией Собчак в качестве тамады.

Но на этом Алишер решил не останавливаться и накануне провел в Уфе еще одну «секретную» свадьбу, но этот раз уже для своей пожилой бабушки. По всей видимости, он решил не шокировать пенсионерку выходками в Москве.

Видео и фото с празднования выложила в соцсети мама рэпера. Судя по ним, свадьбу проводили в одном из ресторанов в Уфе. На кадрах Моргенштерн танцует вместе с мамой и бабушкой под песню Елены Ваенги.

Мы все знали, что Алишер сделал свою свадьбу в Уфе только из-за своей бабушки (не сказав ей об этом). Она тусила с нами до ночи, сама себе удивляясь, танцевала (хотя пришла с тростью). Только в конце вечера, я сказала ей об этом. Моя мамочка прослезилась, ну и я, конечно, вслед за ней, по химической инерции. Спасибо, сын, за наши тихие, незаметные для всех, но такие громкие счастливые слезы!