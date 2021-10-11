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Общество11 октября 2021 10:27

«Уфаводоканал» подал иски к пивзаводу

В госкомпании считают, что предприятие не соблюдало нормы водоотведения
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Государственный «Уфаводоканал» подал четыре иска к пивоваренной компании «AB InBev Efes».

Заявления были зарегистрированы в картотеке дел уфимского Арбитражного суда. Известно, что общая сумма четырех исков составляет около 96 миллионов рублей. Судя по описанию, госпредприятие намерено взыскать плату за превышение нормативов водоотведения по составу загрязняющих веществ.

В самой пивоваренной компании «РБК-Уфа» сообщили, что не признают якобы выявленных нарушений. В руководстве предприятия считают претензии необоснованными, так как на заводе постоянно проходят государственные проверки.