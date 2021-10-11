«Салават Юлаев» разгромно проиграл СКА на домашнем льду

Фото: Пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» на домашнем льду уступил питерском СКА со счетом 5:0.

После неоднозначной встречи с финским «Йокеритом» башкирской команде предстоял матч с не менее опасным противником – питерским СКА. К нему «Салават Юлаев», как позже признаются сами хоккеисты, оказался не готов.

Шарыченков пропустил сразу две шайбы уже в первом игровом отрезке. В середине второго периода СКА забил еще один гол. Третий период запомнился еще двумя голами команды из Питера.

Любопытно, что «Салават Юлаев» не смог реализовать аж четыре численных преимущества. Возможно, что на это влияет отсутствие в составе Александра Кадейкина.

Следующий домашний матч «Салавата Юлаева» состоится уже завтра, 12 октября. Противником на этот раз будет казанский «Ак Барс».