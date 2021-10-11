Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии через соцсети

Радий Хабиров в соцсетях поздравил жителей республики с Днем Башкирии.

Утром 11 октября глава региона Радий Хабиров решил обратиться к жителям республики в соцсетях и поздравил их с днем Башкирии.

Чиновник заявил, что главная задача его команды – с каждым годом улучшать качество жизни населения региона. Делается это для того, чтобы «каждый человек в Башкортостане чувствовал себя как дома».

Ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на проведение праздничных мероприятий в регионе. Так, власти Уфы отказались от праздничного салюта. Также чиновники решили не проводить и другие массовые мероприятия на территории республики.

К слову, 11 октября для Радий Хабирова знаменательная дата не только из-за Дня Башкирии. Именно в этот октябрьский день три года назад от поста главы региона отказался его предшественник Рустэм Хамитов.