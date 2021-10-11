В Уфе активно разбирают здание культового клуба «А-Кафе»

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе строители начали разбирать здание клуба «А-Кафе».

С крыши здания начали снимать покрытие Фото: Рустем АХУНОВ

На прошлой неделе рабочие обнесли высоким забором здание популярного некогда уфимского заведения «А-Кафе». Десять лет назад там собирался на тусовки весь столичный бомонд – богачи, известные люди и спортсмены. Вскоре мода на подобные мероприятия прошла, его хозяин умер, а вдова решила продать землю вместе со зданием.

Вскоре выяснилось, что на месте хотят построить многоэтажный дом. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в столичной администрации. По состоянию на вечер 10 октября строители активно разбирают здание бывшего клуба. Рабочие уже сняли покрытие крыши. Судя по темпам, уже скоро начнется демонтаж самого строения.