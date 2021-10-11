Прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе водителей машин «скорых помощи»

Прокуратура Башкирии выявила нарушения условий труда водителей машин «скорой помощи» в Архангельском районе республики.

Известно, что на условия труда водители пожаловались еще в сентябре. Обращение передали в местную прокуратура, в которой начали проверку. По итогам выяснилось, что водителей привлекают к ремонту автомобилей «неотложки», а техническое состояние машин не соответствует принятым стандартам.

Телеграм-канал «Mash Batash» сообщает, что 5 октября в адрес руководителя Архангельской ЦРБ внесли предписание. С случае несогласия, медик может обжаловать его в прокуратуре или в суде.